Silahlı kavgada bir tutuklu daha

Güzelyurt’ta geçtiğimiz hafta meydana gelen kavga sonrasında olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle Deniz Pala adlı kişi de tutuklandı





Güzelyurt’ta meydana gelen Katle Teşebbüs suçundan soruşturması süren zanlılar Nevzat Volkan, Yılmaz Tip ve Evrim Şengül’ü olay gecesi aracı ile alıp götürdüğü tespit edilen zanlı Deniz Pala tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis müfettiş muavini Andım Baytunç olayla ilgili bulguları aktardı. Baytunç 17 Ekim 2022 tarihin de meydana gelen Katle Teşebbüs suçları ile ilgili yapılan soruşturma neticesinde, Güzelyurt’ta sakin zanlı Deniz Pala’nın olayda yer alan Nevzat Volkan, Yılmaz Tip ve Evrim Şengül’ü kendisinin kullanımında bulunan LZ 983 plakalı Toyota Auris model aracı ile cezadan kurtarmak maksadı ile olay yerinden alıp götürmek sureti ile feri fail suçunu işlediğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis meselenin ciddi bir mesele olduğunu halen daha incelenen kamera görüntüleri olduğu ve zanlının söz konusu şahıslar ile hangi güzergâhları izlediğinin araştırılacağını belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

