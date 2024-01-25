Silah ve mermilerle yakalandı

Lefkoşa’da Eziç Restoran’ın arkasındaki oto parkta Hasan Erkoç’un üzerinde polis tarafından yapılan aramada, 9 mm’lik tabanca ve 10 adet canlı mermi bulundu. Olayla ilgili Erkoç yanında Ramazan Bahçeci de tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde taşıma tasarrufu” suçlarından tutuklanan Hasan Erkoç ile Ramazan Bahçeci dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 20 Ocak 2024 tarihinde, saat 18:45 raddelerinde Göçmenköy’de bulunan Eziç Restorandın arka kısmındaki park alanı içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından tespit edilen Hasan Erkoç’un üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada Erkoç’un aracında Sur marka 9 mm’lik tabanca ve 10 adet 9 mm’lik canlı mermi tespit edilerek, zanlının suçüstü gereğince tutuklandığını belirtti.

Polis, olay mahalinde tespit edilen Ramazan Bahçeci’nin de suçla bağlantısı tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.Polis memuru, zanlıların 21 Ocak 2024 tarihinde mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını açıkladı.

Polis memuru, silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını ifade etti. Polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.



