Silah ve mermi bulunduran Rumlar cezaevine gönderildi

Metehan Sosyal Konutlar'ın park yerinde silah ve mermilerle yakalanan Kıbrıslı Rum Antonis Artemı ve Spyros Spyrou cezaevine gönderildi

Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından silah ve mermilerle yakalanan Kıbrıslı Rumlar Antonis Artemı ve Spyros Spyrou dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

İki zanlı “kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarruftu” suçlarından yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlılarla ilgili olguları aktardı. Polis, 26 Mart 2024 tarihinde saat 21.00 raddelerinde GKRY vatandaşı Antonis Artemı’nin ve Spyros Spyrou’nun KST 244 plakalı araç ile Metehan Kara Giriş Kapısından KKTC'ye giriş yaptıktan sonra Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından alınan bilgi ışığında Metehan Sosyal Konutlar park yeri içerisinde tespit edildiklerini söyledi. Polis, zanlıların aracında yapılan arama neticesinde aracın arka koltuk üzerinde siyah renk el çantası içerisinde 9 adet 7.65 mm çapında kanunsuz patlayıcı madde olan mermiler bir adet 7.65 mm çapında Retay X marka siyah renk tabanca yine aracın arka koltuk arasında bulunan gizli bölme içerisinde bir adet 9 mm çapında markasız siyah renk kanunsuz ateşli silah olan tabanca tespit edilerek emare alındığını belirtti.

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlıların 27 Mart tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde zanlıların cep telefonlarının DATA İnceleme Şubesine, silahların ise Balistik İncelemeye gönderildiğini belirtti.

Polis, zanlının 29 Mart tarihinde yeniden mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde ise balistik raporun alındığını, silahların çalışır durumda olduğunun belirlendiğini kaydetti. Polis, cep telefon dökümlerinin ise henüz alınmadığını kaydetti.

Polis, zanlıların Güney Kıbrıs vatandaşı olduğunu, KKTC’de kalıcı bir bağları bulunmadığını belirterek, cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 1 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

