Silah ve güvenlik kameraları inceleniyor

Lefkoşa’da Veysel Akpınar’ın üzerinde bulunan silahta balistik inceleme sürerken, Haspolat’ta silahın teslim alındığı yerdeki güvenlik kameraları inceleniyor

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda silah ve mermiyle yakalanan Veysel Akpınar ile suç ortağı Mehmet Karadal dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru olguları aktardı.

Polis, 15 Mart 2023 tarihinde saat 19.00 sıralarında zanlının tasarrufunda silah olduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, zanlının aynı tarihte Lefkoşa’da, Şht. Mehmet Kemal Sokak üzerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandığını belirtti.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada belinde bir adet 7,65 mm çapında Glock marka tabanca ve tabancaya ait şarjör içerisinde 9 adet 7.65 mm canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını ifade etti. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde silahı Haspolat bölgesinde bir şahıstan teslim aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının ayrıca silaha ait mermilerin bir kısmını Mehmet Karadal’ın evinde sakladığını söylediğini açıkladı. Polis, Karadal’ın evinde yapılan aramada duvarda asılı tablo arkasında 34 adet 7.65 mm mermi bulunduğunu ifade etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, silahın balistik incelemeye gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını ifade etti.Polis, ayrıca Haspolat bölgesinde silahın teslim alındığı yerdeki güvenlik kameralarının inceleneceğini açıkladı. Polis, soruşturma amaçlı zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

