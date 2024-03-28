Şiddetçi koca serbest kaldı

Gönyeli'de tartıştığı eşini darp ettiği için tutuklanan Nevad Bahadır Boyama, teminatla serbest bırakıldı

Tartıştığı eşini darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Nevad Bahadır Boyama ciddi darp suçundan teminata bağlanmak üzere yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, zanlıyla ilgili olguları aktardı.

Polis, 24 Mart 2024 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Gönyeli'de sakin Nevad Bahadır Boyama’nın ikametgahlarının yatak odası içerisinde kendisini komşusundan kıskandığı gerekçesiyle birlikte eşi G.B.’yi ciddi sekilde darp ettiğini kaydetti.

Polis, zanlının şikayet üzerine aynı gün tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını açıkladı. Polis memuru, ülkede çalışma izni ile bulunan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı, bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün ıspat-ı vücut şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.

