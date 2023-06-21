banner913
banner932
Atletler derece için yarıştı
Atletler derece için yarıştı
11 0
Mağusa'da ev yangını zarara neden oldu
Mağusa'da ev yangını zarara neden oldu
34 0
 
Boğazköy-Gönyeli ana yolunda seyir halindeki araç yandı
Boğazköy-Gönyeli ana yolunda seyir halindeki araç yandı
34 0
Arife günü tatil verildi… Bayram tatili 6 gün olacak
Arife günü tatil verildi… Bayram tatili 6 gün olacak
212 0
“Halkımızın ortak adayı durumundayım”
“Halkımızın ortak adayı durumundayım”
11 0
“Seçimi kazanırsak hükümet sarsılacak”
“Seçimi kazanırsak hükümet sarsılacak”
11 0
“Aydınlık günler yakın”
“Aydınlık günler yakın”
11 0
banner915

Seyir halindeki araç yandı

banner953

banner825
Seyir halindeki araç yandı
Boğazköy-Gönyeli ana yolu üzerinde Ahmet Öztunç kullanımındaki NP 033 plakalı salon araç seyir halindeyken muhtemelen aracın makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün sabah 08.15 sıralarında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, aracın ön kaputu, tamponu ve farları tamamen, ön kapıları ve çamurlukları ise kısmen yandı. Isıdan dolayı ön lastikler  zarar gördü.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.