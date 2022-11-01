Seyir halindeki araç yandı

Gazimağusa Lefkoşa ana yolunda seyir halindeki araç, tespit edilemeyen nedende dolayı yandı.

Polisten verilen bilgiye göre, öğle saatlerinde, Gazimağusa - Lefkoşa anayolunda Sonay Furkan yönetimindeki KP 075 plakalı araçta, Lefkoşa istikametine doğru seyrederken, Korkuteli - Ertan Fidan Petrol civarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına, ilk olarak akaryakıt istasyonunda çalışan görevliler tarafından yangın söndürme cihazları ile ardından olay yerine gelen İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangında, aracın motor bölümü, göğüs bölümü, ön lastikler ve kaportası yanarak, ön camı ise ısıdan patlamak suretiyle zarar gördü.