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Sapık Pakistanlı cezaevine gönderildi

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Lefkoşa'da bir kadının fotoğraflarını çekerken yakalanan Pakistan uyruklu işsiz Muhammad Waqas’ın cep telefonunda birçok farklı kadının gizlice çekilmiş fotoğraf ve videoları olduğu tespit edildi

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Sapık Pakistanlı cezaevine gönderildi
 
Lefkoşa'da meydana gelen Özel Hayatın Gizliliğini İhlal suçundan tutuklanan 23 yaşındaki Pakistan uyruklu işsiz Muhammad Waqas adlı zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Birtan Başaran,
zanlının 22.09.2022 tarihinde Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde, Muhammad Waqas’ın JF 887 plakalı araç içerisinde arka koltukta yolcu olarak bulunduğu bir esnada kullanımında bulunan ve şahsına ait olan cep telefonu ile o anda söz konusu caddenin karşısında bulunan Lefkoşa'da sakin bir kadının görsel fotoğraflarını çekmek sureti ile özel hayatın gizliliğini ithal ettiğini aktardı.
Polis zanlının 23.09.2022 tarihinde tutuklandığını ve sözlü beyanında, cep telefonunda birçok farklı kadının gizlice çekilmiş fotoğraf ve videoları olduğu beyanında bulunduğunu söyledi.
Polis memuru Başaran meselenin ciddi olduğunu belirtip, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 25 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.
 
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