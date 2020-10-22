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Sanayi bölgesindeki kaza yürekler ağza geldi

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Sanayi bölgesindeki kaza yürekler ağza geldi
Lefkoşa Sanayi Bölgesi ile Merkezi Cezaevi arasındaki caddede sürücünün aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki işletmenin duvarına çarparak yan yatması sonucunda yaşanan kazada yürekler ağza geldi.
Polisten verilen bilgiye göre saat 18:20 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesinde, Sanayi Caddesi üzerinde 24 yaşındaki Ahmad Khalid, yönetimindeki KU 386 plakalı araç ile cadde üzerinde seyir halinde bulunduğu sırada gidiş istikametine göre sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan ANK isimli iş yerinin duvarına çarpıp sol yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucunda yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi LDH de yapılan tedavilerinin ardından kendi rızaları ile hastaneden ayrıldılar.
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