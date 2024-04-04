banner913
banner932
KTÖS, okullardaki şiddet olaylarına dikkat çekti
KTÖS, okullardaki şiddet olaylarına dikkat çekti
11 0
Bazı bölgelerde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Bazı bölgelerde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
35 0
 
29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri
29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri
27 0
"Hastalar ‘beni robotla ameliyat edin’ talepleriyle geliyor"
46 0
''Liyakatın olmadığı yerde kimse güvende olmaz''
''Liyakatın olmadığı yerde kimse güvende olmaz''
16 0
Göçmenköy, son bölümde uyandı
Göçmenköy, son bölümde uyandı
40 0
Sıcak hava devam edecek
Sıcak hava devam edecek
44 0
banner1012

Sami Sevinç hayati tehlikeyi atlattı

banner1020

Lefkoşa’da 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Sami Sevinç’in ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olan Doğukan Yiğit Ünlü teminatla serbest bırakıldı. Sami Sevinç’in hayatını tehlikeyi atlattığı açıklandı

banner974
Sami Sevinç hayati tehlikeyi atlattı
banner971
Lefkoşa’da 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Sami Sevinç’in ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olan Doğukan Yiğit Ünlü teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Trafik şubesinde görevli polis memuru Halil Çoktan mahkemede olguları aktardı. Polis, 27 Mart 2024 tarihinde, saat 17.15 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, 22 yaşındaki Doğukan Yiğit Ünlü’nün yönetimindeki MC 594 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Yzb. Tekin Yurdabak Caddesine dönüşe geçmesi sonucu o esnada Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru kavşağa geldiğinde süratini salim raddeye indirmeden dikkatsizce seyreden 19 yaşındaki Sami Sevinç  yönetimindeki VL 213 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi. Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Sami Sevinç’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kafatası kırığı, beyin kanaması, sol bacak ve köprücük kemiği kırığı teşhisi ile yoğun bakımda tedavi altına alındığını belirtti.
Polis, Sevinç’in 72 saat sürecek bir ameliyata girdiğini, hayatını tehlikeyi atlattığını söyledi.
Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, uygun  bir teminat talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 40 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspatı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.