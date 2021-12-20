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Sahte PCR ile ülkeye girmeye çalışan 3 kişi tutuklandı

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Sahte PCR ile ülkeye girmeye çalışan 3 kişi tutuklandı
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 Gazimağusa Limanı’nda bulunan bir yük gemisinde çalışan, daha önce  yurt dışında yaptırdıkları ve tarihlerini değiştirerek sahteledikleri PCR  sonuçlarıyla KKTC’ye giriş yapmaya çalışan A.S.(E-49), S.A.(E-35) ve B.İ.(E-37) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre dün yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Bir yük gemisi ile Gazimağusa Limanı’na gelen  ve kullanımındaki tırda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada uyuşturucu madde bulunan H.K.(E-32) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, dün sabah yapılan aramada H.K.’nin  aracında  yaklaşık 2 gram metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve MDMA türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 2 adet hap bulundu. Soruşturma devam ediyor.

YARALAMA VE KANUNSUZ BIÇAK TASARRUFU

Lefkoşa’da, aralarında yaşanan tartışma nedeniyle M.W.A.(E-28)’yı tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile yaralayan M.A.Ç.(E-21) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre dün yaşanan olayda yaralanan  M.W.A. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kontrol altına alındı.

Soruşturma sürüyor.

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