Sahte pasaportla yakalandı

KKTC'de turist olarak bulunan bir İran vatandaşı, Havalimanı’ndan sahte Belçika pasaportuyla çıkış yapmaya çalışırken yakalandı

Havalimanı’ndan sahte Belçika pasaportu ile çıkış yapmaya çalışan 41 yaşındaki İran vatandaşı Payam Pour Khorsand tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru olguları aktardı.

Polis, 20 Kasım 2023 tarihinde saat 02.20 raddelerinde Havalimanında KKTC'de turist olarak bulunan İran vatandaşı Payam Pour Khorsand’ın tasarrufunda bulundurduğu ve Eric Henri adına sahte olarak tanzim edilen Belçika pasaportunu KKTC- İstanbul-Düseldorf uçağına binmek maksadıyla check-in İşlemlerini yapan İstanbul Handling yer hizmetleri görevlisi Halil Söylemez'e ibraz edip tedavüle sürerek Belçika pasaportunda adı geçen şahsın kimliğine büründüğünü söyledi.

Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın henüz yeni başladığını, zanlının sahte olan pasaportu nerden ve nasıl temin ettiğinin araştırılması gerektiğini belirtti. Polis, alınması gereken ifadeler de olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

