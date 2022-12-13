Sahte parayı gece kulübünde harcadı

"Eski eser tasarrufu” suçundan yargı süreci devam eden Amin Abdel Qader’den aldığı sahte 50 Doları gece kulübünde kullanan İsmail Zülfikar Sürücü tutuklandı





Sahte Para Tasarrufu, Tedavüle sürme ve Sahtekarlıkla Para Temini suçlarından tutuklanan zanlılar İsmail Zülfikar Sürücü ve Amin Abdel Qader mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 06.12.2022 tarihinde saat 21.20 raddelerinde Alayköy'de bir gece kulübünde, zanlı İsmail Zülfikar Sürücü’nün tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan MB 31427327 A seri numaralı 50 Amerikan Doları banknotu gece kulübüne giriş ücreti ödemek için kasada görevli personele 910 TL karşılığında bozdurup, tedavüle sürerek sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildiğini söyledi.

Polis, olayın polisin bilgisine 08.12.2022 tarihinde getirildiğini ve aynı gün Sürücü’nün tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı İsmail Zülfikar Sürücü’nün mesele ile ilgili gönüllü ifade vererek konu parayı zanlı Amin Abdel Qader’den bozdurmak için aldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, aynı gün yapılan ileri soruşturmada zanlı Qader’in "Eski Eser Tasarrufu” suçundan ötürü LPM hücrelerinde tutuklu olup aleyhinde 1 gün rimant alındığının öğrenildiğini aktardı. Polis, aynı gün konu şahıstan yapılan sorgulamada; parayı halen aranmakta olan başka bir şahıstan aldığını sözlü beyan ettiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başlamış olup alınması gereken ifadeler, aranmakta olan şahıslar olduğunu belirtti. Polis, ayrıca Girne'de ve Lefkoşa'da yakın tarihte sahte Amerikan dolarları piyasaya sürülmüş olup benzer meselelerle halen tutuklu olan zanlıların huzurda bulunan zanlılarla bağlantısı araştırılabilmesi amacıyla 4 gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

