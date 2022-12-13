banner875
banner885
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
4 0
13 0
 
Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
11 0
Adayların sırası belirlendi
Adayların sırası belirlendi
14 0
Nefesleri kesen Drift yarışını Deane kazandı
Nefesleri kesen Drift yarışını Deane kazandı
18 0
Boğaz rüzgarı, Maraş’ı çarptı
Boğaz rüzgarı, Maraş’ı çarptı
22 0
Driftte uluslararası şov zamanı
Driftte uluslararası şov zamanı
23 0
banner878
banner887

“Trafiğin akışını değiştirecek bir çalışma yok”

banner898

HP Başkanı Özersay’ın, “Trafiğin sağdan akacak şekilde değiştirilmesi için çalışma başlatıldığını duyduk” şeklindeki iddiası yalanlandı. Bakan Arıklı, sadece sol direksiyonlu araçların KKTC’ye ithali ile ilgili bir çalışma yapıldığını açıkladı

banner825
“Trafiğin akışını değiştirecek bir çalışma yok”
banner892

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın, “Trafiğin sağdan akacak şekilde değiştirilmesi için çalışma başlatıldığını duyduk” iddiasıyla ilgili  konuşan Başbakan Ünal Üstel, soldan olan trafiğin sağdan yapılacağı ile ilgili iddiaların doğru olmadığını kaydetti.
Üstel “Böyle bir şey yok. Tamamen yerel seçimlere dönük insanların kafalarını karıştırmak için yapılıyor.” dedi.
Öte yandan konuyla ilgili konuşan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Mesele, sol direksiyon araçların ithaliyle ilgili” dedi.
Bakan Arıklı, trafiğin akışının değiştirecek bir çalışmanın gündemlerinde olmadığını belirterek, kendisinin yaptığının sadece sol direksiyonlu araçların KKTC’ye ithali ile ilgili teknik bir çalışma olduğunu söyledi.
“Sol direksiyon araçların Kıbrıs’ın kuzeyine ithaliyle ilgili yoğun bir baskı olduğunu” söyleyen Arıklı, “Bir de TOGG geliyor. Sol direksiyon araçların ithalini serbest bırakabilir miyiz? Bu konuda bir çalışma başlattık” ifadelerini kullandı.
“Bir kaşık suda fırtına koparmaya bayılıyorlar.” diyen Arıklı, 3 buçuk 4 ay önce sol direksiyonlu araçlarla ilgili teknik bir çalışma başlattıklarını çünkü vatandaşlardan ve oto galerilerden yoğun bir talep olduğunu belirtti.
Arıklı, “Trafikte sol direksiyonlu araçlar ne kadar kaza yapıyor? Kazaların oranı nedir? Adaya gelen turistler sol direksiyonlu araç kalabiliyor mu? Bu konuda bir çalışma başlattık” ifadelerini  kullandı.
Bilindiği üzere Kuzey Kıbrıs’ta, sol direksiyon araç ithalatı 2004’ten bu yana yasak. Sol direksiyon araçların ülkeye girişine sadece kamuya alınacak özel araçlar veya o aracın aynısının üretilmemesi durumunda izin veriliyor.
 
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.