“Trafiğin akışını değiştirecek bir çalışma yok”

HP Başkanı Özersay’ın, “Trafiğin sağdan akacak şekilde değiştirilmesi için çalışma başlatıldığını duyduk” şeklindeki iddiası yalanlandı. Bakan Arıklı, sadece sol direksiyonlu araçların KKTC’ye ithali ile ilgili bir çalışma yapıldığını açıkladı



Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın, “Trafiğin sağdan akacak şekilde değiştirilmesi için çalışma başlatıldığını duyduk” iddiasıyla ilgili konuşan Başbakan Ünal Üstel, soldan olan trafiğin sağdan yapılacağı ile ilgili iddiaların doğru olmadığını kaydetti.

Üstel “Böyle bir şey yok. Tamamen yerel seçimlere dönük insanların kafalarını karıştırmak için yapılıyor.” dedi.

Öte yandan konuyla ilgili konuşan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Mesele, sol direksiyon araçların ithaliyle ilgili” dedi.

Bakan Arıklı, trafiğin akışının değiştirecek bir çalışmanın gündemlerinde olmadığını belirterek, kendisinin yaptığının sadece sol direksiyonlu araçların KKTC’ye ithali ile ilgili teknik bir çalışma olduğunu söyledi.

“Sol direksiyon araçların Kıbrıs’ın kuzeyine ithaliyle ilgili yoğun bir baskı olduğunu” söyleyen Arıklı, “Bir de TOGG geliyor. Sol direksiyon araçların ithalini serbest bırakabilir miyiz? Bu konuda bir çalışma başlattık” ifadelerini kullandı.

“Bir kaşık suda fırtına koparmaya bayılıyorlar.” diyen Arıklı, 3 buçuk 4 ay önce sol direksiyonlu araçlarla ilgili teknik bir çalışma başlattıklarını çünkü vatandaşlardan ve oto galerilerden yoğun bir talep olduğunu belirtti.

Arıklı, “Trafikte sol direksiyonlu araçlar ne kadar kaza yapıyor? Kazaların oranı nedir? Adaya gelen turistler sol direksiyonlu araç kalabiliyor mu? Bu konuda bir çalışma başlattık” ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere Kuzey Kıbrıs’ta, sol direksiyon araç ithalatı 2004’ten bu yana yasak. Sol direksiyon araçların ülkeye girişine sadece kamuya alınacak özel araçlar veya o aracın aynısının üretilmemesi durumunda izin veriliyor.



