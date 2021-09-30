Sahte Adapass’ta bir tutuklu daha

Ercan’dan ülkeye gelen Berk Bingöl, sahte Adapass kaydı yaptırdığı gerekçesiyle tutuklandı



Ülkede infialle neden olan sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Berk Bingöl, sahte Adapass kaydı yaptırdığı gerekçesiyle tutuklandı ve dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, Berk Bingöl’ün Sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürmek suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, Şubat ve Eylül ayları arasında zanlı Berk Bingöl’ün, aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı Cemaliye Mutlu’ya ulaşıp, aşı olmadığı halde çift aşı olmuş gibi kayıt yaptırmakla methaldar olduğunu belirtti. Polis Berk Bingöl’ün 28.09.2021 tarihinde saat 23:30'da Ercan Havalimanından giriş yapmak isterken tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



