Rüşvet Polemiği

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nden rüşvet almak suçundan tutuklanan YÖDAK Başkanı Prof. Turgay Avcı ve YÖDAK Eski Başkan Yardımcısı Mehmet Hasgüler teminatla serbest bırakıldı Polis, KSTU tarafından açılacak olan tıp fakültesinin YÖDAK’ta hızlıca onaylanması için üniversite tarafından Turgay Avcı’ya toplam 10 bin dolar; Mehmet Hasgüler'e ise 8 bin dolar ödeme yapıldığını aktardı

Lefkoşa Kaza Mahkemesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında tutuklanan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı ve YÖDAK Eski Başkan Yardımcısı Mehmet Hasgüler’nin nakdi teminata bağlanarak tutuksuz olarak yargılanmasına karar verdi.İltimas karşılığı ödül alma, görevi kötüye kullanma ve suç gelirini aklama” suçlarından methaldar olan zanlılar ile ilgili duruşma, Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç huzurunda görüldü. Duruşmada, tahkikat memuru bulguları aktardı.Polis, KSTU ile ilgili 5 Şubat’tan beri yürütülen soruşturma kapsamında, YÖDAK Başkanı Turgay Avcı'nın ve YÖDAK Eski Başkan Yardımcısı Mehmet Hasgüler’nin “KSTU tarafından açılacak olan tıp fakültesi konusunun YÖDAK’ın gündemine hızlı bir şekilde alınıp görüşülüp onaylanması amacıyla para aldıklarının” tespit edildiğini kaydetti.Üniversite tarafından Turgay Avcı’ya 3 Mart 2023’te 5 bin dolar ve 7 Mart 2023’te 5 bin dolar olmak üzere toplam 10 bin dolar; Mehmet Hasgüler'e ise 3 Mart 2023’te 4 bin dolar ödeme yapıldığını aktardı.Polis, yürütülen soruşturma neticesinde Mehmet Hasgülere'e ödenen miktarın 4 bin dolardan 8 bin dolara yükseldiğini de söyledi.Bahse konu üniversiteye tıp fakültesi açılması için 13 Mart 2023 tarihinde YÖDAK’ta oy birliği ile karar alındığını da belirten polis, bu çerçevede YÖDAK’a ait bazı bilgisayarların emare olarak alındığını söyledi.Polis, 8 Mart 2024’te tutuklanan zanlıların cep telefonlarının da emare olarak alındığını belirtti.Toplam 17 kişiden ifade alındığını ve tahkikatın tamamlandığını belirten polis, zanlıların teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmasını talep etti.Savcı Hasan Boşnak’ın sorusu üzerine polis, rahatsızlığı nedeniyle hastanede gözetim altında tutularak anjiyo yapılan ve önceki duruşmaya çıkamayan zanlı Turgay Avcı’nın önceki gün öğle saatlerinde sağlık durumu uygun görüldüğü için hastaneden çıkarılarak karakola götürüldüğünü bildirdi.Bulguların aktarılmasının ardından Savcı Hasan Boşnak da zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanarak serbest bırakılmasını talep etti.Zanlı avukatları ise teminat talebine karşı çıkmazken, müvekkilleri hakkındaki tüm ithamları reddetti.Yargıç, zanlıların davaları görüşülünceye kadar seyahat belgelerine el konularak yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün polise ispat-ı vücut ile 2 kefilin 1’er milyon TL kefalet senedi ve 50 bin TL nakdi teminat şartı ile serbest kalmalarına karar verdi.