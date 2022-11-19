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Refüje çıktı direğe çarptı, takla attı

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Alayköy’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, orta refüjün bordür taşlarına çarpıp refüj içine çıktı ve refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı

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Refüje çıktı direğe çarptı, takla attı
 
Alayköy’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Saat 06.30 sıralarında, Alayköy’de, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda CG070 plakalı aracıyla seyreden 41 yaşındaki Ali Meral, Girne Amerikan Koleji önlerindeki kavşağa geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordür taşlarına çarpıp refüj içine çıktı ve refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atıp tavanı üzerinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ali Meral'in, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.
 
 
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