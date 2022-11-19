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Ülkeye uyuşturucu ile geldi

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Türkiye’den ülkeye gelen ve Havalimanı’ndan giriş yapmak üzere olan Murat Balkan’ın kazağının yakasında iki gram metamfetamin türü uyuşturucu bulundu

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Ülkeye uyuşturucu ile geldi

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Murat Balkan mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin, zanlı Murat Balkan’ın 17.11.2022 tarihinde saat 13.30’da Havalimanı’ndan giriş yapan zanlının kazağının yakasındaki cebinde 2 gram ağırlığında metamfetamin türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 
 
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