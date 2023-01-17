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Polisten, Lefkoşa'da 'Kilit' operasyonu

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Polisten, Lefkoşa'da 'Kilit' operasyonu
Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Kilit Operasyonu” sonucu, kokain, hintkeneviri ve tabanca ile mermiler ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, GKRY bölgesinden gelerek, KKTC’ye geçiş yapmak isteyen K.S.’nin (E-50) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 100 gram ağırlığında “Kokain” türü uyuşturucu madde bulundu. Akabinde de bahse konu şahsın kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada ise, yaklaşık 340 gram  “Hintkeneviri” ile yaklaşık 16 gram  “Kokain” türü uyuşturucu maddeler ile bir adet tabanca ve 53 adet canlı mermi ele geçirildi.
Bahse konu şahıs ile olayla bağlantısı olduğuna inanılan B.E. (K-42) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor. 
 
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