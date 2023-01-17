Karşılı ailesi çınarına ağlıyor

Güzelyurt sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Güzelyurt sakini Karşılı ailesinin çınarı Osman Karşılı bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Osman Karşılı’nın cenazesi bugün Güzelyurt Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında defnedilecek.
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