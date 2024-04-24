Polisten Girne’de Zehir Torbası Operasyonu

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen “Zehir Torbası Operasyonu” kapsamında, üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan B.S.(E-19) ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen M.S.E.(E-23) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 19.30 sıralarında yapılan aramada, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 395 bütün ve 21 yarım hap (ekstazi), 5 canlı tabanca mermisi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan toplam 865 Stg ile 6 bin 350 TL nakit para tespit edilerek, emare olarak alındı.

Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.