Polisiyle olaylar

23.12.2023 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde anidenrahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren İsmail KILIÇOĞULLARI (E-72)’nın doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “koroner arter hastalığına bağlı kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.23.12.2023 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgahın önünde bulunduğusırada aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa DevletHastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren ŞerifaBAZUKA (K-65)’nın doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “koroner arterhastalığına bağlı kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.Ekim -Aralık 2023 ayları içerisinde, Çatalköy’de faaliyet gösteren bir inşaat şirketindeçalışan A.G.(E-33)’nin, şirket adına yapmış olduğu satış ve işler karşılığında müşterilerden temin ettiği toplam 1380 Stg nakit parayı, şirkete teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklanmış olup, 18.12.2023 tarihinde, M.A.S.(E-19)’nin maaşını alamadığı gerekçesiyle, Lefkoşa’da çalışmakta olduğu işyerine ait lojman içerisinde bulunan televizyona kasten yumruk vurmak suretiyle, ekranını kırıp hasara uğrattığı tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.24.12.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralrında, Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkışyapmak isteyen ve gerçek ismi henüz tespit edilemeyen erkek şahsın, tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına düzenlenen pasaport ile oturma izni belgesini, görevli muhaceret memuruna ibraz etmek suretiyle, belgelerde adı geçen şahsın kimliğine bürünüp sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.24.12.2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Gazimağusa’da, kendi futbol takımı lehinetezahürat yaptığı gerekçesiyle, M.D.(E-26) tasarrufunda bulundurduğu bira şişesi ile B.Y.(E-18)’nin başına vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp etmiştir. M.D. aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.Kasım 2023 ayı içerisinde, E.B.(E-57)’nin, Büyükkonuk’ta bulunan bir şahsa ait tarlayamal sahibinden izinsiz olarak girip mülke tecavüz ettikten sonra, söz konusu tarlaya buğdayekmek suretiyle kanunsuz tımar yaptığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.24.12.2023 tarihinde Polise verilen bilgide; Gazimağusa’da sakin Doğuş ÇELİK(E-30)’in 21.12.2023 tarihinde, saat 07:00 sıralarında kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı,halen geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı bildirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.24.12.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim vekontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarakikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.Soruşturma devam etmektedir.25.12.2023 tarihinde, saat 00:05 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde,Gökdeniz ÖZTÜRK kullanımındaki JG 761 plakalı salon araçta seyir halinde olduğı sırada,muhtemelen motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu,söz konusu araçta yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olupçıkan yangın sonucu, aracın motor bölümü, ön kaputu ve tekerlekleri yanarak zarar görürken,çıkan ısıdan dolayı ise aracın ön göğüsü erimiş ve ön camı da çatlamıştır. Soruşturma devametmektedir.24.12.2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Girne’de Cengizhanlı Sokak üzerindefaaliyet gösteren Kebapçı Bilal Usta restoranın bacası içerisinde biriken yağ kalıntılarınınalevlenmesi sonucu restoranda yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafındansöndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, restoran içerisindeki muhtelif mutfak eşyaları ile elektrik kabloları yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise mutfağın tavan sıvaları dökülmüş ve duvarları da islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.24.12.2023 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Girne’de Kervansaray’da faaliyet gösterenPeri’s Fish restoranın bacası içerinde biriken yağ kalıntılarının alevlenmesi sonucu restorandayangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangınsonucu, mutfak içerisinde bulunan asma tavan parçaları, muhtelif kablolar ve havalandırmamotoru yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise mutfak duvarları ilemalzemeleri islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.25.12.2023 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Yüzbaşı Tekin YurdabakCaddesi üzerinde, Bilge Yemenecioğlu ÖZOKTAY (K-48) yönetimindeki PD 353 salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağında bulunan Ortaköy 5’inci sokakkavşağına geldiğinde, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermedendikkatsizce sokağa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan MuradPERMAMNOV (E-28) yönetimindeki UH 559 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucuçarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Murad PERMAMNOV, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alınmıştır Soruşturma devam etmektedir.24.12.2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Boğazköy-Şirinevler Anayolu üzerinde,Cemil TOPAL (E-20) 61 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NH 268 plakalısalon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru 161 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Gürel KAMÇILI (E-23) yönetimindeki GJ 070 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. GJ 070 plakalı araç sürücüsü Gürel KAMÇILI tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.