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Polisiyle olaylar

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Yalan beyanla 50 bin TL temin eden etti, tutuklandı

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Polisiyle olaylar
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Çatalköy’de bir kişiyi yalan beyanla 50 bin TL dolandıran zanlı tespit edilerek tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, E.A. (E-39),  13 Eylül tarihinde dolandırmak maksadıyla bir şahsa, olmadığı halde eşinin kendisine borcu olduğunu söyleyerek para temininde bulundu.  

Soruşturma devam ediyor. 

- Tartıştığı kişiyi demir boruyla darp eden şahıs tutuklandı

Bahçeli’de meydana gelen kavgada, kavga ettiği kişiyi darp eden 1 şahıs tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, pazar günü 18.00 sıralarında meydana gelen tartışmada, S.Ç.(E-45) şiddet tehdidinde bulunarak, kanunsuz olarak bulundurduğu demir boruyla Ö.K.'nin (E-48) ayaklarına ve yüzüne vurdu, boğazını sıktı. 

Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

- İskele’de kasti hasar ve darp 

İskele’de bulunan bir apartmanın giriş kapısı önünde, dün saat 19.30 sıralarında alkollü şahıs tartışma yarattı. 

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 115 miligram alkollü içki tesiri altında olan ve yüksek sesle bağırıp çağıran H.K.(E-56) elleri ile K.Ö.'yü (E-60) yakasından salladı, üzerindeki eşofmanın yırtılmasına sebep oldu.

Polis, olayla ilgili soruşturmasını devam ettiriyor. 

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