Polisiye Olaylar

Minareliköy’de 24 yaşındaki kişi misafir olarak bulunduğu evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

Minareliköy’de yaşayan 24 yaşındaki Furkan Özdemir Minareliköy’deki bir evde misafir olarak bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasına göre, dün gece saat 21:00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Yurttaş’ın ölüm sebebi kalp krizi

Lapta Huzur evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitiren Ayşe Yurttaş ’ın (K-83) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin kalp hastalığı ve kalp krizi olduğu tespit edildi.





-Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı

Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda tasarruflarında toplam 70 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan F.U.E.(E-25), O.E.O.(E-21) ve E.U.(E-21) tutuklandı.

Dün gece saat 21:00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Pamuklu’da güneş paneli aküsü çalınmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Pamuklu’da bir ikametgahtan 4 adet güneş paneli aküsü çalınması olayıyla ilgili zanlı olarak görülen M.K.(E-34) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre Pazar günü yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Kayıp İşseven bulundu

Alsancak’ta yaşayan ve 8 Haziran’dan bu yana kayıp olduğu bildirilen Kenan İşseven bulundu.

Soruşturma devam ediyor.

