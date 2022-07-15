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Polisiye olaylar

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Polisiye olaylar

Gazimağusa’da uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, bir ikametgahta yapılan aramada, satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 10,5 gram ağırlığında Hint keneviri, yaklaşık 2 gram ağırlığında metamfetamin olduğuna inanılan madde, bir hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 3 bin 400 TL nakit para bulundu. İkametgahta kalan, isminin baş harfleri İ.H.A.(E-34) olan şahıs tutuklandı.

-Ani rahatsızlık ve ölüm

Gazimağusa’da dün 53 yaşındaki Coşkun Demircan geçirdiği ani bir rahatsılık sonucu yaşamını yitirdi.

-İskele’de hırsızlıktan iki kişi tutuklandı

İskele Boğaz’da 4 Temmuz’da bir arsa içerisinden, 70 metre uzunluğundaki yer altı elektrik kablosunun çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada isminin baş harfleri F.E.(E-39) ve H.E.(E-36) olan iki kişi tutuklandı.

-Bilerek hırsızlık mal alma

Gazimağusa’da hırsızlık olduğu bildiği halde 332 kilogram yer altı elektrik kablosunu 22 bin 220 TL ödeyerek alan, isminin baş harfleri V.S.(E-56) olan kişi tutuklandı.

-Kayıp şahıs gelişme

Kayıp olduğu bildirilen 40 yaşındaki Sezen Zaman’ın bulunduğu açıklandı. Zaman, 6 Temmuz’dan beri aranıyordu.

-Yangın

Görneç köyü ağıllar bölgesinde dün öğle saatlerinde çıkan yangında 90 rulo balya tamamen, 3 zeytin ağacı da kısmen yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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