Polisiye olaylar… Bisiklet hırsızları tutuklandı

Lefkoşa’da mart-nisan aylarında üç ayrı yerden üç bisiklet çalınmasıyla ilgili üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, mart-nisan aylarında Lefkoşa’da üç ayrı ikametgahtan üç bisiklet çalındı. Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, meselelerde zanlı olarak görülen A.A.(E-18) ve İ.S.(E-20) tespit edilerek tutuklandı.



İleri sorgulamada zanlılar, çaldıkları üç bisikleti Lefkoşa’da M.B.’ye (E-25) sattıklarını belirtti. Söz konusu bisikletleri, piyasa değerinin altında satın alan M.B. de tutuklandı.



-Kanunsuz uyuşturucu madde ve kayıtsız hava tabancası tasarrufu



Küçükerenköy’de dün öğle saatlerinde, C.S.C.(E-48) ve D.M.H.’nin (K-39) kaldığı ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 200 gram ağırlığında Hint keneviri (kubar esrar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve kayıtsız bir hava tabancası bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.



-Spiral makinesi yangına sebep oldu



Yılmazköy’de arazi içerisinde önleyici tedbirleri almadan spiral makinesi ile demir kesen R.A. (E-29), yangna sebep oldu.



Makineden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Yangında, 10 kalas tahta ile kumaştan mamul 8 reklam tabelası kısmen; yarım dönümlük alandaki kuru otlar ise tamamen yanarak zarar görürken, konteynerin de boyası zarar gördü.

R.A. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.



-Bir günde 4 yangın



Öte yandan dün, Gazimağusa, Güneşköy, Güzelyurt Kalkanlı ve Cengizköy’de de yangın çıktı





Gazimağusa’da Çamlık Sokak üzerinde, park halinde bulunan NC 060 plakalı aracın muhtemelen sol ön koltuğu üzerinde bulunan taşınabilir şarj cihazının (powerbank) ısınıp patlaması sonucu yangın meydana geldi. Yangın kendiliğinden sönerken, aracın sol ön koltuğu, taşınabilir şarj cihazı, sol güneşlik ile tavan döşemesi yanarak zarar gördü.



Güneşköy’de Yakacık Sokak'ta park halinde bulunan JU 224 plakalı aracın muhtemelen ön göğüs bölümündeki elektrik kablolarının kısa devre yapması yangın çıktı.



Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu söz konusu aracın ön göğsü, sol ve sağ kapılarının iç döşemeleri, tavan döşemesi, şöför ve yolcu koltukları ile sol ön tavan kaportası yanarak zarar görürken, ısıdan dolayı ön camı da patladı.



Güzelyurt-Kalkanlı yolu üzerindeki bir arazide dün meydana gelen yangın sonucu, iki portakal ağacı ile iki nar ağacı kısmen; üç plastik sulama hortumu ve bir dönümlük alan içindeki kuru otlar tamamen yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Cengizköy’de de Ağıllar bölgesinde meydana gelen yangın sonucu, 9 plastik sulama hortumu, bir incir ağacı, bir zeytin fidanı ve 3 dönümlük alandaki kuru otlar tamamen yandı. Yangın İtfaiye tarafından söndürüldü, soruşturma sürüyor.

