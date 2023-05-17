İntergaz, YDÜ ve SAT’a yangınla mücadele eğitimi verdi

Orman yangınları doğal ortamlara ve insan yerleşimlerine büyük bir tehdit oluşturmakta ve acil durum müdahale ekiplerinin bu tür felaketlerle mücadele etmek ve önlemek için gerekli becerilerle donatılması hayati öneme sahiptir. İntergaz, bu bilinçle YDÜ ve SAT’a yangınla mücadele konusunda kapsamlı bir eğitim sağladı

Kıbrıs'ın önde gelen enerji şirketi İntergaz, toplumun güvenliği ve felaketlere hazırlıklı olma konusundaki taahhüdünü göstererek, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ve Taşkent Doğa Parkı Sivil Afet Timi'ne (SAT) kapsamlı yangınla mücadele eğitimi verdi. Eğitim, bugün İntergaz dolum tesislerinde gerçekleşti.

Orman yangınları doğal ortamlara ve insan yerleşimlerine büyük bir tehdit oluşturmakta ve acil durum müdahale ekiplerinin bu tür felaketlerle mücadele etmek ve önlemek için gerekli becerilerle donatılması hayati öneme sahiptir. İntergaz, bu bilinçle YDÜ ve SAT’a yangınla mücadele konusunda kapsamlı bir eğitim sağladı.



Eğitim programı, İntergaz'ın deneyimli eğitmenleri tarafından sunuldu ve yangınla mücadeledeki en iyi uygulamaları, güvenliği ve ekip çalışmasını vurguladı. Eğitimde, doğru yangın söndürme teknikleri, yangın güvenliği önlemleri ve yangınla mücadele ekipmanlarının etkin kullanımı gibi konular ele alındı. Katılımcılar, interaktif simülasyonlar ve pratik uygulamalarla gerçek hayat senaryolarında deneyim kazandılar.



İntergaz Genel Müdür Yardımcısı Kader Kencer "Toplum güvenliği ve felaketlere hazırlıklı olma konusundaki sorumluluğumuzun bilincindeyiz. YDÜ ve SAT’a yangınla mücadele eğitimi sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Amacımız, acil durum müdahale ekiplerini güçlendirmek ve yangın tehlikesi altındaki bölgelerde daha güvenli bir toplum yaratmaktır. İntergaz, gelecekte de toplum güvenliği ve felaketlere hazırlıklı olma çabalarını desteklemeye devam edecek" dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi ve Taşkent Doğa Parkı Sivil Afet Timi yetkilileri, İntergaz'a eğitim desteği ve iş birliği için teşekkür ederek, eğitimin ekibin yetkinliklerini artırdığını ve yangın müdahalesinde daha etkili olmalarını sağladığını belirtti.