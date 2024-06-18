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Polisiye haberler

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Polisiye haberler
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Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan trafik denetimi sırasında kontrol amaçlı durdurulan bir araçta uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.
Polis, sürücüsü A.M.A.M.(E-21) ile araçta yolcu olarak bulunan M.A.İ.M.(E-21), A.E.H.E. (E-19) ve A.E.Y.A.A.(E-25) tutuklanmıştır. Soruşturma sürüyor.
 
Ani ve gayri tabii ölüm
 
Ülkede farklı bölgelerde evinde hayatını kaybeden 3 kişinin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapıldı.
Polisin açıklamasına göre, Lapta’da Aaron Woode (E-36) ve Mehmet Gökan Aksan (E-46); Esentepe’de Carol İsabella Williamson’ın (K-64) kesin ölüm sebepleri, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Soruşturma devam ediyor.
 
KKTC’de izinsiz ikamet etmek
 
Ülke genelinde polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde yasal statüsü olmadığı halde ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Soruşturma sürüyor.
 
Lokantada yangın
 
Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Dede Döner isimli iş yeri içerisinde faal durumda bırakılan fritöz içerisindeki yağın aşırı ısıdan dolayı alevlenmesi sonucu yangın meydan geldi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu söz konusu fritöz kullanılmaz hale gelirken, çıkan dumandan dolayı iş yeri duvarları islenerek zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.
 
Kayıp şahıs
 
Gazimağusa’da 15 Haziran’dan beri kayıp olan Fariha Quaraishi (K-22) bulundu. Soruşturma sürüyor.
 
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