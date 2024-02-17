Polisiye haberler

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir “Off Licence” dükkanından hırsızlık yapan şahıs tutuklandı.



Polis Basın Bültenine göre, dükkana müşteri olarak giden V.M.’nin (K-35), iş yeri içerisinde satışa sunulan toplam bin 651 TL değerindeki iki adet parfümü alıp, ödeme yapmadan iş yeri dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı görülen V.M, tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet etmek

Polis tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadan, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 6 kişi tutuklandı ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

-Yeşilyurt’ta trafik kazası

Yeşilyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde Zozan Etkü (K-25), yönetimindeki ML 927 plakalı salon araçla süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağından çıktı ve bir iş yeri önündeki taş duvara, ardından da banket dışında park halinde bulunan bir araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Etkü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

