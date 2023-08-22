Polisiye haberler

Lapta’da 70 yaşındaki Stuart Nicholson Mossop ikametgahında ölü bulundu

Lapta’da 70 yaşındaki Stuart Nicholson Mossop (E) ikametgahında ölü bulundu.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 13.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası adı edilene yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

-Küçük Erenköy’de ikametgahında ölen Hlukhova’nın ölüm sebebi “çoklu organ yetmezliği”

Öte yandan 17 Ağustos’ta Küçük Erenköy’de ikametgahında ölü bulunan Olena Hlukhova’ya (K-91) yapılan otopside ölüm sebebinin “çoklu organ yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

-Alayköy’de 39 yaşındaki Nermin Isırgan kayıp

Alayköy'de sakin Nermin Isırgan’ın (K-39) dün saat 23.30’da ikametgahından ayrılıp geri dönmediği bildirildi.

Bahse konu şahıs aranıyor. Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları devam ediyor.

