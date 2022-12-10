Konya'da lise öğrencisine kurulan MİT tuzağının ifadeleri ortaya çıktı

Türkiye, 6 yaşında evlendirme skandalıyla çalkalanırken 17 yaşındaki bir lise öğrencisinin kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan kişinin cinsel istismarına uğramasında da ifadeler ortaya çıktı

Konya'da 'MİT'e memur olarak alacağız' vaadiyle cinsel istismar iddiasında ifadeler ortaya çıktı.

Konya'da 17 yaşındaki lise öğrencisi okul müdürü tarafından "Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız" diyerek kandırıldı ve tanıştırıldığı kişinin günlerce cinsel saldırısına maruz kaldı.

Ailenin şikayeti üzerine kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan zanlı tutuklandı. Okul müdürü ile ona yardım eden başka bir müdür de açığa alındı.



Lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki G.A, notları iyi olduğu için okul müdürünün kendisine 'Seni MİT'e memur olarak alalım' dediğini anlattı.



Okul müdürü öğrenciyi kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan Ahmet Mandal ile tanıştırdı.

Kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan Ahmet Mandal

ÖLÜM TEHDİDİ



Genç kızın iddiasına göre zanlı ailesini öldürmekle tehdit etti, okul müdürü de onun istediklerini yapması istedi.



MÜDÜRÜN ODASINDA DİNİ NİKAH!



Tehdit edilen G.A'ya başka bir okulun müdürünün odasında dini nikah kıyıldı.



Okul müdürü öğrencinin babasını da okula çağırarak konuştu ve onu kızının MİT'te eğitim alacağına inandırdı. Öğrenci G.A. günlerce Ahmet Mandal'ın cinsel saldırısına maruz kaldı.

Baba G.A ''Bana kızımın sigorta girişini başlatacaklarını, devlet memuru olarak çalışağını söylediler. sonra da kızımın adının olduğu üstünde MİT teşkilatı yazılı bir belge gönderdiler, inandım'' dedi.

KORKTUĞU İÇİN SUSTU



Ailesini öldüreceğinden korktuğu için kimseye anlatamadığını söyleyen lise öğrencisi sonunda babasıyla konuştu. Ailenin şikayeti üzerine Ahmet Mandal, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. 2 okul müdürü açığa alındı, haklarında soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi.



BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR



Soruşturma kapsamında ifadeler ortaya çıkarken, okul müdürü H.A'nın “Suçlamaları kabul etmiyorum. Ahmet Mandal bizi de kandırdı” dediği öğrenildi. Diğer okul müdürü A.S.K. de "Ahmet Mandal bizi MİT’çiyim, diye kandırdı. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye ifade verdi.



‘MİT DEĞİL DERNEK KARTI’



Okul müdürü H.A'nın tanıştırmasıyla G.A.’yı günlerce istismar eden Ahmet Mandal'ın, ifadesinde "Taşıdığım MİT kimliği değil, bir derneğe ait kimlikti. Ben kimseye tecavüz etmedim, suçlamaları kabul etmiyorum" dediği ortaya çıktı.



Öte yandan olayın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü de Rehberlik Araştırma Merkezi’nden 2 öğretmen görevlendirerek lise son sınıf öğrencisi G.A.’ya psikolojik destek sağlıyor. G.A.’nın isteğine bağlı okul değişikliği de yapılabileceği öğrenildi.