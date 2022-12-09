Polisiye Haberler

Ozanköy'de hırsızlık... Kayıp Şahıs... Yangın...

Ozanköy'de hırsızlık



Ozanköy’de, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir market içerisinde satışa sunulan toplam 2 bin 267,83 TL değerindeki muhtelif eşya çalındı.



Polisten verilen bilgiye göre, 12 Kasım tarihinde gerçekleşen olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.R.(E-21), A.D.(E-24), A.U.G.(E-24) ve M.K.(K-28) tutuklandı.



Kayıp Şahıs



Polise dün verilen bilgide; 7 Aralık saat 16:00 sıralarında, Dikmen’de sakin Yasır Iqbal(E-36)’ın çalışmakta olduğu iş yerinden ayrıldığı, kendisinden haber alınamadığı ve halen geri dönmediği bildirildi.



Yangın



Dün, saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, Mehmet Can Serin’in kullanımındaki salon araçta, seyir halinde olduğu sırada muhtemelen motor bölümünde meydana gelen benzin kaçağı nedeniyle yangın meydana geldi. Yangın sonucu, bahse konu araç tamamen yandı.