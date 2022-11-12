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Polisiye Haberler

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Polisiye Haberler


- Mehmet Türe’nin ölüm nedeninin kalp krizi olduğu tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, 10 Kasım tarihinde, Kuzucuk’ta, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mehmet Türe’nin (E-73), yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

-Sahtekarlıkla Para Temini

Gazimağusa’da Mart-Ağustos 2022 ayları arasında H.K.'nin (E-27), bir şahsa yurt dışından araç getireceği yönünde beyanda bulunup, aracı getirmeyerek söz konusu şahıstan sahtekarlıkla toplam 18,500 Stg parayı temin ettiği tespit edildi. H.K tutuklandı.


-Hırsızlık

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonundan 6 Kasım tarihinde 400 TL nakit para, kolonyağı ve 6 çakmağın çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen V.K.(E-64) tutuklandı.


1 Temmuz-12 Eylül tarihleri arasında, Yeniboğaziçi’nde bulunan bir inşaat alanı ve arsa içerisinden, toplam 80 sunta tahtanın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.B.(E-34) ve M.B.(E-22) tutuklandı.


Her iki hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma sürüyor.
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