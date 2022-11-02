Polisiye Haberler

-Lefkoşa ve Yeşilırmak'ta ani ölüm... Girne’de telefon kablosu hırsızlığı... Hamitköy’de iş kazası... Lefkoşa’da trafik kazası... Sanayi Bölgesi’nde yangın...

-Lefkoşa ve Yeşilırmak'ta ani ölüm



Lefkoşa Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nde yatılı tedavi gören Ülkü Kızıloluk (K-58) aniden rahatsızlanarak ambulansla kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, olay dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi.



Öte yandan Yeşilırmak’ta sakin 59 yaşındaki Nedim Güler (E), çalıştığı tarlada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.



Olay dün saat 07.00’de meydana geldi.



Akçay’da 30 Ekim’de traktör ile seyir halindeyken aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden Enver Kızılyürek’e (E-54) yapılan otopside, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.



Öte yandan 30 Ekim’de Girne’de, ikametgahında ölü bulunan Ahmet Özaydınlı’ya (E-52) yapılan otopside, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.



-Girne’de telefon kablosu hırsızlığı



Girne’de, Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde bulunan Telekomünikasyon Dairesi’ne ait depo içerisinde muhafaza edilen 430 metre uzunluğundaki telefon kablosu çalındı.



22 Ekim’de meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Y.T.(E-28) ve B.H.(E-27) tutuklandı.



-Hamitköy’de iş kazası…1 kişi ağır yaralandı



Hamitköy’de bir işletmeye ait ambarda, Rao Adnan Saleem (E-30) park halindeki van aracın arka bagaj kısmında oturduğu sırada, aracın raylı bagaj kapısının üzerine kapanması sonucu ağır yaralandı.



Bugün saat 09.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası Saleem kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.



-Lefkoşa’da trafik kazası



Lefkoşa’da Genç Tepe çemberine ters yönden giren bisikletli ile araç çarpıştı. Kazada 75 yaşındaki bisikletli Erbil Çinkayalar beyin kanaması geçirerek, Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.



Olay, dün saat 08.30 sıralarında Erbil Çinkayalar’ın (E-75) kullanımındaki bisiklet ile Genç Tepe çemberine ters yönden girip dönüşe geçtiği sırada, dikkatsizce seyreden Ragıp Zihni (E-59) yönetimindeki NM 246 plakalı salon aracın önünü tıkayarak, çarpışması sonucu meydana geldi.



Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Çinkayalar, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, beyin kanaması teşhisi nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.



NM 246 plakalı araç sürücüsü Ragıp Zihni tutuklandı.



-Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde yangın



Lefkoşa Sanayi Bölgesinde dün saat 18.30 sıralarında bir makinist garajında meydana gelen yangın sonucu, söz konusu işletmenin batı kısmında park halinde bulunan bir aracın iç döşemesi ve koltukları, motor bölümü dışındaki tüm kaportası, araç içerisinde bulunan muhtelif hurda ile araç parçaları yandı.



Yangın sonucu aracın tüm camları ise ısıdan kırıldı.



Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.