Polisiye Haberler

Sağlam’ın ölüm sebebi “kalp krizi”... Sahte pasaportu tedavüle süren kişi tutuklandı... Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giren kişinin tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş ürünler bulundu... Salimi’nin darp edilmesi olayında bir kişi tutuklandı... Seyir halindeki araçta yangın çıktı... Dipkarpaz’da prefabrik evi çalıp, sattı... Mehmetçik’te 10 aydır elektrik çalan kişi tutuklandı... Lefkoşa’da ziynet eşyalarını çalıp, satmaya çalışan kişi tutuklandı... Gemikonağı’nda hırsızlık yapan kişi tutuklandı...

Sağlam’ın ölüm sebebi “kalp krizi”





Lefkoşa’da evinde ölü olarak bulunan 58 yaşındaki Osman Sağlam’ın ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sağlam, 28 Ekim'de evinde ölü olarak bulunmuştu.



-Sahte pasaportu tedavüle süren kişi tutuklandı



Lefkoşa’da dün saat 20.30 sıralarında Lokmacı Sınır Kapısı’nda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesinden KKTC’ye giriş yapmak isteyen M.E.B.’nin (E-21), tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına düzenlenmiş sahte İspanyol pasaportunu görevli memura vererek, belgede adı geçenin kimliğine bürünüp, sahte resmi evrağı tedavüle sürdüğü tespit edildi. M.E.B. tutuklandı.



-Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giren kişinin tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş ürünler bulundu



Girne Turizm Limanı’nda dün sabah KKTC’ye giriş yapan A.M.D.’nin (E-47) eşyalarında gümrük memurları tarafından yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş 2 bin 850 adet cinsel gücü artırıcı hap, 50 adet gömlek, 16 adet parfüm, 14 adet kemer, 11 adet muhtelif takı seti, çay makinesi ve nargile tütünü bulunarak, emare olarak alındı. A.M.D tutuklandı.



-Salimi’nin darp edilmesi olayında bir kişi tutuklandı



Gazimağusa’da 30 Ekim’de meydana gelen olayda meçhul şahıs/lar tarafından ciddi şekilde darp edilen Sina Salimi’nin (E-23), sağ kulak zarı yırtılarak, beyninde kanama oluşmuştu. Olayla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak görülen S.D.(E-23) tutuklandı.



-Seyir halindeki araçta yangın çıktı



Girne-Lefkoşa Anayolunun Ciklos mevkiinde dün akşam Dimitar Atanasov’un kullanımındaki araçta seyir halinde olduğu sırada muhtemelen aracın elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı.



İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, aracın motor bölümü ve ön kısmı ile araç içerisindeki muhtelif eşyalar tamamen, aracın arka kısmı ise kısmen yanarak, zarar gördü.



-Dipkarpaz’da prefabrik evi çalıp, sattı

Dipkarpaz’da çelikten yapılmış prefabrik evi ve profil demirlerini çalıp, evi satarak para temin eden kişi yakalandı.



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dipkarpaz’da, H.P.’nin (E.48), 21 Kasım 2021-31 Ekim 2022 tarihleri arasında bir arazi içerisinde muhafaza edilen iki şahsa ait çelikten mamul prefabrik evi ve profil demirlerini çaldıktan sonra, söz konusu evi bir şahsa satarak, sahtekarlıkla 90 bin TL nakit parayı temin ettiği tespit edildi. H.P. tutuklandı.



-Mehmetçik’te 10 aydır elektrik çalan kişi tutuklandı



Mehmetçik’te S.H.'nin (E-30) 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında evine ait elektrik sayacına bağladığı düzenek ile toplam 23 bin 403,62 TL değerinde elektrik akımı çaldı. S.H. tutuklandı.



-Lefkoşa’da ziynet eşyalarını çalıp, satmaya çalışan kişi tutuklandı



Lefkoşa’da 29-30 Ekim tarihleri arasında R.Ö.’nün (E-32), Şht. Mehmet Kemal Sokak üzerinde bulunan bir evden muhtelif ziynet eşyalarını çaldıktan sonra, eşyaları Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kuyumcuya kendisini başka bir şahıs olarak tanıtıp, satmaya çalıştığı tespit edildi. R.Ö. tutuklandı.



-Gemikonağı’nda hırsızlık yapan kişi tutuklandı



Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde dün bir şahıs tarafından düşürülen cep telefonu ve telefonun kılıfı içerisinde muhafaza edilen iki adet banka kartı, kimlik kartı ve 100 TL nakit para çalındı.



Olay, polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen D.D.(K-36) tespit edilerek, tutuklandı.