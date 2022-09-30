Polisiye Haberler

İki ani ölüm daha... Esin’in ölüm sebebinin tespiti için sonuçlar bekleniyor... Boğazköy’de hırsızlık... Bafra’da kavga...

Boğazköy ve Yeşilköy’de iki “ani ve gayritabii ölüm”

Polis, dün, ülkede iki kişinin “ani ve gayritabii ölümden” hayatını kaybettiğini açıkladı.



Polis basın bültenine göre dün saat 04.30 sıralarında, Boğazköy’de sakin Mustafa Şimşak (E-59) evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Şimşak’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.



Aynı gün, saat 21.30 sıralarında, Yeşilköy’ün güneyinde boş durumdaki hayvan ağılında, Yeşilköy’de sakin Seyithan Yılmaz (E-56) ölü bulundu. Polis, yapılan ileri soruşturmada, bahse konu şahsın yaşamını sonlandırdığının tespit edildiğini belirtti.





Alsancak’ta yol içerisinde ölü olarak bulunan Esin’in ölüm sebebinin tespiti için sonuçlar bekleniyor



Polis, 28 Eylül Çarşamba günü, saat 21.00 sıralarında, Alsancak’ta Akdeniz Sokak’ta, yol içerisinde ölü olarak bulunan Alsancak’ta sakin Hakan Esin’in (E-55) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığını, ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağını açıkladı.



Öte yandan, dün, Gazimağusa’da kalmakta olduğu evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Arif Rençberoğlu’nun (E-61) otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp kriz, aort damarı yırtılması ve iç kanama” olduğu tespit edildi.







Boğazköy’de “müstahdem tarafından hırsızlık”



Polis, 25 ve 26 Mart 2022 tarihlerinde, Boğazköy’de faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan Y.O.’nun (E-36), iki ayrı işletmeden iş yeri adına tahsil ettiği toplam 1,085 TL nakit parayı iş yerine teslim etmeyip, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını tespit etti. Bahse konu şahıs tutuklandı.







Bafra’da sabahın erken saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı: Bir kişi boynundan yaralandı





Bafra’da bugün saat 02.30 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma sonucu A.B.(E-19), S.Ç.(E-19) ve Z.T.(E-19) bir taraf, R.K.(E-28), Ç.K.(E-25), B.Z.(E-19) ve İ.İ.(E-27) diğer taraf olup kavga ettikleri sırada, İ.İ. (E-27) tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu maket bıçağıyla S.Ç.’yi (E-19) boynundan yaraladı.



S.Ç, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Söz şahıslar tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.