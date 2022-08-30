Polisiye Haberler



-Girne'de ani ölüm

Girne’de sakin Fatma Çiğdem Doğan (K-49) dün sabah 09.45 sıralarında kalmakta olduğu ikametgâhı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.



Polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.



-Ateşli silah ve patlayıcı tasarrufu



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün İ.F.(E-43)’nin iş yerinde yapılan aramada bir adet tabanca ve şarjörü ile 8 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı. İ.F. tutuklandı.



-Trafik kazası



Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde Ziya İbrahim Düzener (E-25), yönetimindeki HT 130 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden, Mehmet Mahrum (E-28) yönetimindeki HH 910 plakalı salon aracın arka kısmına çaptı. Geceyarısı meydana gelen kaza sonucunda ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ziya İbrahim Düzener, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.