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Polisiye Haberler

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Polisiye Haberler
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DİPKARPAZ’DA KUNDAKLAMA

Dipkarpaz’da bu sabah 01.00 sıralarında Hilmi Karakuş’a ait ağılda bulunan balya ve samanlar kundaklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürdü. Yangın sonucu yaklaşık 4 bin havetta balyası ve 100 çuval vigo samanı yandı.

80 GRAM EROİN BULUNDU

Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu Caddesi’nde dün 19.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri H.A’nın (E-65) kullanımındaki araçta 80 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu. H.A. yanında araçta yolcu olarak bulunan N.S’nin (E-63) tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

EVİNDE RAHATSIZLANAN HÜSEYİN İNLEN’İN ÖLÜM NEDENİ AORT YIRTILMASI VE KALP YETMEZLİĞİ

Pazar günü evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hüseyin İnlen’in (E-73) otopsi sonucu açıklandı. Buna göre İnlen, aort damarı yırtılmasına bağlı gelişen kalp yetmezliği sonucu hayatını yitirdi.

KAVGA OLAYLARI…

Girne’de Mete Adanır Caddesi’nde geçen hafta yaşanan darp olayında önce demir parçasıyla Ismaail Albathish’in sol dizine vuran sonra da yumruk atarak çenesini ve dişini kıran F.F.Y.S. (E-23) bulunarak tutuklandı.

Gönyeli’de dün 02.30 sıralarında C.H.(E-26) tartıştığı M.Ö’nün (K-27) burnunu kırdı. Bahse konu şahsın tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

HAMİTKÖY’DE HIRSIZLIK                                                     

Hamitköy’de Pazar günü 11.00 sıralarında, Halil Tavukçuoğlu’na ait araç hurdalığından, bir aracın motorundaki avans ayar parçası çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlı görülen M.O.D.(E-21) tutuklandı.

İZİNSİZ DEDEKTÖR TASARRUFU 

Bahçeler- İskele’de yaşayan M.C.K’nin (E-31) evinde dün saat 10.00’da polis tarafından yapılan aramada, yetkili makamlardan izinsiz iki detektör bulunarak emare alındı. Bahse konu şahsın tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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