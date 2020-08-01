Polisiye haberler

Kaplıca’da, Balıkçı barınağı karavan alanında sahilde ATV araç sürmemesi konusunda kendisini uyaran Osman Uğurlu’yu darp eden M.Ş.(E-38) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen ve neticesinde Uğurlu’nun dudağının yırtıldığı, dişinin kırıldığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ARAÇ LASTİKLERİNİN KURU OTLARA SÜRTÜNMESİ SONUCUNDA YANGIN ÇIKTI

Öte yandan, İsmail Mohammad, EN 527 plakalı salon araçla Pamuklu – Çayırova anayolunda Karpaz-İskele istikametinde giderken yolun sağ kısmından derin bankete inip geri dönüş yapmaya çalışırken araba lastiklerinin kuru otlara kayarak sürtünmesi sonucunda yangın çıktı.

Bu sabah 04:00 sıralarında meydana gelen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın neticesinde EN 527 plakalı araç tamamen yandı.