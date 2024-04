Polisiye haberler… Gazimağusa’da ciddi darp

Gazimağusa’da, Devlet Hastanesine ait araç park yeri içerisinde A.S.K. (E-31) ve R.H. (E-36), aralarında çıkan tartışma sonucu K.Ö.’yü (E-47) ciddi şekilde darp etti.

Polis Basın Bültenine göre, K.Ö.’nün vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları vurup darp ettikten sonra A.S.K. demir araç tekerlek anahtarı ile K.Ö’nun vücuduna vurdu ve söz konusu şahsı ciddi şekilde darp edip, sol elinin kırılmasına sebep oldu.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı A.S.K. ve R.H, Gazimağusa'da tespit edilerek tutuklandılar. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de gümrüksüz mal tasarrufu

Girne’de Off Licence olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde Gümrük ve Rüsumat Dairesine bağlı ekipler tarafından yapılan kontrol neticesinde, muhtelif markalarda toplam 9 adet elektronik nargile ve 393 adet puronun gümrüksüz olarak tasarruf edildiği tespit edildi. Bahse konu iş yeri işletmecisi T.Ş. (E-38) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Girne’de Off Licence olarak faaliyet gösteren bir başka iş yerinde Gümrük ve Rüsumat Dairesine bağlı ekipler tarafından yapılan kontrol neticesinde, gümrüğe beyan edilmemiş ve ithali yasak olan 56 adet puro, 15 kutu ıce tea ve 19 kutu enerji içeceğinin kanunsuz olarak tasarruf edildiği tespit edildi. Bahse konu iş yeri işletmecisi E.Ç. (E-52) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de kelebek bıçağı taşıyan şahıs tutuklandı

Girne’de İnönü Caddesi üzerinde, polis ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucu İ.Y.’nin (E-24) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada bir adet kelebek bıçağı kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet etmek

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Karaağaç’ta yangın

Karaağaç köyünün doğu kısmındaki arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın Polis İtfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu yaklaşık iki dönümlük arazi içerisinde bulunan maki bitki örtüsü ile 17 adet çam, 1 adet zeytin ve 2 adet harnup ağaçları yandı. Soruşturma devam ediyor.