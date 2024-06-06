Polisi döven zanlı serbest kaldı

Girne’de trafik polislerinin eşini rapor etmesine sinirlenen ve “bıdı bıdı yapma lan” diye bağırdığı polisi darp eden Adem Ünal teminatla serbest kaldı

Girne’de trafik polislerinin eşini rapor etmeye çalıştığı sırada sinirlenerek polis memurlarına saldıran Adem Ünal dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı

Polis, huzurda bulunan zanlı Adem Ünal’ın “Vahim Zarar, Polisi Darp Görevinden Men, Sarhoşluk, Rahatsızlık Ve Uygunsuz Tavr-i Hareket” suçlarında methaldar olduğunu söyledi.

Polis huzurda bulunan zanlı Adem Ünal’ın 2 Haziran 2024 tarihinde saat 01:15 raddelerinde Girne’de umumi bir yer olan Namık Kemal Caddesi üzerinde, nefesinde 360 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette bulunduğu bir sırada, eşinin trafik ekipleri tarafından rapor edildiği gerekçesiyle yolcu olarak bulunduğu ES 541 plakalı araçtan inerek kontrol noktasında görevli Polis memuru H.Y’nin üzerine yürüyüp yüksek sesle “bıdı bıdı yapma lan” diyerek Rahatsızlık yapıp ellerini ve kollarını gelişi güzel salladıktan sonra, sağ eliyle polis memuru H.Y’nin yüzüne yumruk atıp yere düşmesi neticesinde, sağ el yüzük parmağının kırılmasına sebebiyet vermek suretiyle vahim zarara uğrattığını mahkemeye aktardı. Polis olayın akabinde zanlının olay yerinde bulunan polis ekipleri tarafında makul güç kullanılarak etkisiz hale getirildiği ve suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gereli soruşturmanın yapıldığını söyledi.

Polis memuru, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 10 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 200’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



