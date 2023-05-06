Polis memurunun kafatası kırıldı

Güzelyurt-Mevlevi anayolunda durdurduğu araç sürücüsü Cemal Resan’ın kaçmaya çalışması üzerine müdahale eden polis memuru Aziz Alemdar, Resan tarafından darp edildi

Güzelyurt-Mevlevi Anayolunda 3 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda görevini yapmaya çalışan polis memuru Aziz Alemdar ağır yaralandı.

Rutin trafik kontrollerinde şüpheli hareketleri nedeniyle Cemal Resan’ın yönetimindeki RS 767 plakalı araç kontrol amaçlı durduruldu. Araçtan inerek üzeri aranan zanlı Resan, yeniden aracına binerek olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Yönetimindeki araç ile kaçmaya çalışan zanlı Resan’ı durdurmak için araca binen polis memuru Aziz Alemdar, zanlı Resan tarafından saldırıya uğradı. Polisin göğsüne tekme atan zanlı, Alemdar’in araçtan düşmesine neden olarak ağır yaralanmasına sebebiyet verdi.

Kafatasında kırıklar oluşan polis memurunun cep telefonunu da kıran zanlı olay yerinden kaçtı. İlk yardım tedavisinin ardından polis Alemdar’in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan zanlı evinde tespit edilirken, evde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

