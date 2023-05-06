Hapların hangi eczaneden alındığı araştırılıyor

Acil Servis’te “aşırı alkolden” tedavi gören zanlının cebinden, yeşil reçeteye tabi ilaçlar çıktı. Yapılan ileri soruşturmada, ilaçları sattığı iddia edilen şahıs yakalandı. Polis, ilaçların hangi eczaneden alındığını araştırıyor

İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı hareket suçundan yine tutuklanan zanlı Khaled Sameer Khaled Omar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, 27.04.2023 tarihinde saat 11.00 raddelerinde Lefkoşa’da, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi Acil Sevisinde bir önceki gün aşırı derecede alkol tükettiği gerekçesi ile yatılı olarak tedavi görmekte olan Lefkoşa’da sakin 20 yaşındaki Salih Kurtoğlu’nun şüpheli hareketleri üzerine yapılan üst aramasında giymekte olduğu pantolonunun cebinde yeşil reçeteye tabi olduğu düşünülen 16 adet hapın bulunduğunu ve söz konusu hapların emare olarak zapt edildiğini anlattı.

Polis, müteakiben Salih Kurtoğlu’ndan yapılan soruşturmada söz konusu hapları Lefkoşa’da sakin Khaled Sameer Khaled Omar’ın aldığının öğrenildiğini belirtti.

Polis, öğrenilen bu bilgi üzerine Khaled Sameer Khaled Omar’ın ikametgahında mahkeme emri ile bir arama gerçekleştirildiğini ve yapılan arama neticesinde yeşil reçeteye tabi olan 56 adet Xanax, 11 adet Diazem, 28 adet Contramal, 26 adet Rivoclon tablet hap ile 24 adet Galara kapsül hap ve 1 adet Rivoclon damlanın tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, meseleye ilişkin Salih Kurtoğlu ve Khaled Sameer Khaled Omar’ın mahkeme emri ile tutuklanmış olup, mesele ile ilgili olarak Salih Kurtoğlu’nun gönüllü ifade vererek üzerinde tespit edilen hapları zanlı Khaled Sameer Khaled Omar’dan aldığını belirttiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak yine konu ilaçları hangi eczaneden aldığı ve konu eczaneye reçete verip vermediğinin tespitinin yapılması gerektiğini belirtti. Polis, tüm bu olgular ışığında tahkikatın devam etmekte olduğundan salimen yürütülebilmesi için zanlı Khaled Sameer Khaled Omar’ın 5 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

