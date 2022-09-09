Polis memuru, cinsel saldırıdan tutuklandı

Gazimağusa’da bir polis memuru, engelli üvey kızına cinsel tecavüzde bulunmak, boşanma aşamasında olduğu eşini de ölümle tehdit etmekle suçlanıyor



Mağusa iğrenç skandalla sarsıldı. Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli polis memuru isminin baş harfleri A.A. engelli üvey kızını taciz etmekle suçlanıyor. Mağusa Polis Müdürlüğü’ne önceki gün yapılan şikâyet sonrası tutuklanan polis memuru, dün sabah saatlerinde soruşturma maksatlı tutukluluk talebiyle Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Zanlının mahkemeye çıkarıldığı esnada basının görüntü alması engellenirken, zanlı aleyhinde 1 günlük ek tutukluluk emri temin edildi.

Engelli bireye yönelik ‘Cinsel taciz’ suçu işlediği iddia edilen A.A.’nın ağustos ayı içerisinde bu suçu birden fazla kez işlediği öne sürüldü. Elde edilen bilgiye göre, üvey kızı olduğu öğrenilen engelli bireye önceki gün yine cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen polis memuru A.A. akşam saatlerinde Mağusa Polis Müdürlüğü’ne yapılan şikâyetin ardından tutuklandı.

Ciddi suçlarla ilgili tutuklanan Lefkoşa’da görev yapan memur isminin baş harfleri A.A., dün 07-09-2022 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak hakkında soruşturma maksatlı 1 gün tutukluluk emri temin edildi. Meseleyle ilgili mahkemeye olguları aktaran tahkikat Çavuşu Tufan Yoncacı, zanlının 7 Eylül’de Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne yapılan şikâyetler üzerine tutukladığını kaydetti. Yoncacı; yürüme engelli şikâyetçi kadının ifade vererek, ifadesinde A.A.’nın, 16-18 Ağustos tarihleri arasında 2 kez, giymekte olduğu elbisesini kaldırıp, sol eliyle sol göğsüne ellediğini, 1 kez de bluzunu kaldırıp göğsünü elledikten sonra cinsel tecavüzde bulunduğunu iddia ettiğini aktardı. Yoncacı, A.A.’nın boşanma aşamasında olduğu eşinin de şikâyette bulunduğunu ifade ederek; L.A.’nın, zanlının kendisine hitaben “Kafatası kemiklerini kırar, seni gebertirim. Bu evden çıkıp gideceksin.” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi. Tahkikat Çavuşu Yoncacı, meseleyle ilgili 7 kişiden ifade temin edip, zanlı aleyhine ve lehine gerekli tahkikatı yapabilmek için süre istedi. Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler tahkikatın selameti için zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



