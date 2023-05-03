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Polis, Lefkoşa ve İskele'de göz açtırmadı

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Polis, Lefkoşa ve İskele'de göz açtırmadı
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Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahaları içerisinde, 02 ve 03.05.2023 tarihlerinde, 21:00-02:00 saatleri arasında, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Lefkoşa’da; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 33 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 385 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 80’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 137 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 14 araç trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.

İskele’de; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 5 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 812 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 78’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 91 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmı

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