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Polis haberleri…

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-Girne’deki ağır yaralama olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı

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Polis haberleri…
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Girne’de 30 Haziran’da bir apartman dairesinde meydana gelen ağır yaralama olayı ile ilgili  yürütülen ileri soruşturma kapsamında, zanlı olarak görülen A.E (E-18) tutuklandı.
 

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
 
-Başkasının ehliyetini kullanıp ceza yazılmasını sağlayan şahıs tutuklandı
 
Girne’de Semih Sancar Caddesi'nde  dün gece 01.00 sıralarında Girne Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında durdurulan araç sürücüsü Ö.D (E-43), alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan rapor edileceği sırada, başka bir şahsın sürüş ehliyetini polise ibraz etti.
 
Polis açıklamasında, başkasının kimliğine büründüğü ve başka bir şahıs adına trafik cezası yazılmasını sağlayarak sahte davranışla kayıt temin ettiği tespit edilen Ö.D’nin tutuklandığı belirtildi.
 
-KKTC’de izinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
 
Polis ekipleri tarafından dün gece gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde ülkede ikamet izinsiz kaldığı belirlenen 3 kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.


-Vadili’de arazi yangını…
 
Vadili’de dün 16.00 sıralarında Ağıllar bölgesindeki koruluk arazide meydana gelen yangında yaklaşık 150 dönümlük alandaki maki bitki örtüsü, kuru ot ve çöplerle muhtelif kızıl çam, servi, akasya ve çam ağacı yandı.
 

Polis, yangının itfaiye ekipleri ve bölge halkı tarafından söndürüldüğünü ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
 
-Girne’de trafik kazası... 1 yaralı…
 
Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi'nde dün 08.30 sıralarında Özüm Yüksel (K-45) yönetimindeki NB 808 plakalı araçla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol kısmında bulunan kaldırım taşlarına çarptı ve sonra savrularak servi ağacına çarparak durdu.
 
Kazada yaralanan araç sürücüsü Özüm Yüksel, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi servisinde göğüs kemiğinde kırık teşhisiyle gözlem altına alındı.
 
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