Polis denetimlerinde 26 araç trafikten men, 492 sürücü rapor edildi

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 1593 sürücüden 290’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 62’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve 126’sı da diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 492 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Polis denetimleri sırasında 26 aracın trafikten men edildiği kaydedildi.
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