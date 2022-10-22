Polis asayiş denetimleriyle göz açtırmadı

Ülke genelinde dün akşam, 22:00 - 04:00 saatleri arasında, asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.Beş İlçede eş zamanlı olarak tüm polis birimlerinin katılımı ile gerçekleştirilen asayiş denetimleri kapsamında; bahis evleri, kahvehaneler, kafeler, barlar, restoranlar, marketler, gece kulüpleri, pansiyonlar, işçi yatı evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, kumarhaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu parklar ile mekanlar kontrol edilmiştir.Denetimler kapsamında; KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 44 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işleme gidilirken, kapatma saatine uymadığı tespit edilen 4 iş işletme ile yetkili makamdan izinsiz olarak seyyar satıcılık yaptığı tespit edilen 2 kişi aleyhinde de yasal işleme gidilmiştir.Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 83 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.Ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde; toplam 8962 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 11’i sürüş ehliyetsiz ve 46’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 1663 araç sürücüsü rapor edilmiştir. Çeşitli suçlardan dolayı 115 araç trafikten men edilirken, 5 sürücü ise tutuklanmıştır.118Gürsel Karagözlü, Ali Özbay Gürkut ve 116 diğer kişi16 Yorum5 PaylaşımBeğenYorum YapPaylaş