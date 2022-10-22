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Arapköy’de bulunan üniversite sosyal tesisinde yangın

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Arapköy’de bulunan üniversite sosyal tesisinde yangın

Polis, dün saat 03.45 sıralarında, Arapköy’de bulunan bir üniversiteye ait sosyal tesislerin bir odasında meydana gelen yangın sonucu, yangının çıktığı odada ve sirayet ettiği diğer 3 odada muhtelif eşyaların zarar gördüğünü kaydetti.
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, muhtemelen komedin üzerindeki yanar vaziyetteki mumun devrilerek yere düşmesi sonucu meydana gelen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, odada bulunan muhtelif ev eşyaları, kıyafetler, kapı ve elektrik tesisatı zarar gördü, odanın duvarları dumanla islendi.
Diğer 3 odada ise, bir odanın camı kırıldığı, diğer bir odanın kapısı ve klima iç ünitesinin zarar gördüğü ve oda duvarlarının dumandan islendiği ifade edildi.
Soruşturma devam ediyor.
 

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Etiketler; #yangın #polis #Arapköy
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