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PGM: Güney Kıbrıs’taki terör saldırısı hazırlığına yönelik tarafımıza herhangi bir bildirimde bulunulmadı

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PGM: Güney Kıbrıs’taki terör saldırısı hazırlığına yönelik tarafımıza herhangi bir bildirimde bulunulmadı
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Polis Genel Müdürlüğü (PGM) Basın Subaylığı, Güney Kıbrıs’ta bir terör saldırsının önlendiği ve saldırıyı planlayanların KKTC’ye kaçtığı yönündeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, “Son günlerde yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı bazı medya kuruluşlarında yapılan haberlerde; Güney Kıbrıs'ta İsrail kökenli şahıslara yönelik planlanan terör saldırılarının rum istihbaratı ve dost ülke istihbarat birimlerinin işbirliği ile önlendiği, saldırganların ise KKTC'ye kaçtığı iddialarına yer verilmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca, bugüne kadar GKRY yetkili makamları tarafından KKTC’ye bu konuda herhangi bir bildirimde bulunulmadığı vurgulandı.

Açıklama şöyle devam etti:

“Geçmiş yıllarda GKRY  bölgesine yasadışı geçtiği tespit edilen ve yapılan sorgulamada tatmin edici bilgi veremeyen İran uyruklu bir kişi güvenlik konularında şüpheli  olduğu değerlendirmesi gerekçesi ile KKTC'den ihraç edilmesi sağlanmıştır.

Gerek ülkemizde, gerekse başka ülkelerde insanlık suçu  terör ve benzeri faaliyetler içerisinde bulunan kişi ve gruplara kesinlikle fırsat verilmeden her zaman olduğu gibi kararlılıkla üzerlerine gidilmeye devam edileceği kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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